Sicher im Alter unterwegs: Verkehrsstammtisch in Gotha

Gotha. Die Kreisverkehrswacht Gotha ruft einen Seniorenstammtisch ins Leben. Interessenten für die Veranstaltung am 17. August sollen sich jetzt melden.

Einen Stammtisch mit Seniorinnen und Senioren plant am Mittwoch, 17. August, 18 Uhr, die Kreisverkehrswacht Gotha. Auf dem Außengelände der Dekra Am Luftschiffhafen 4 in Gotha soll es um die Verkehrssicherheit im Alter gehen. Interessenten werden gebeten, sich bis 10. August per Anruf oder E-Mail anzumelden.

Die Kreisverkehrswacht gibt es seit 1991 in Gotha. Sie versteht sich als Ansprechpartner in Sachen Straßenverkehr in Stadt und Landkreis und richtet sich mit Aufklärungsprogrammen vor allem an Schüler, Fahranfänger und ältere Verkehrsteilnehmer.

Anmelden unter Telefon: 03621/28267 oder 0163/8265294 sowie per E-Mail an info@kreisverkehrswacht-gotha.de