Sieben Corona-Infizierte mehr im Kreis Gotha

Gotha. Im Landkreis Gotha haben sich binnen 24 Stunden sieben Personen mit Corona infiziert. Damit stieg auch der Inzidenzwert auf 17,8.

Sieben Neuinfizierte vermeldet das Robert-Koch-Institut am Mittwoch. Damit stieg die Gesamtzahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen im Landkreis Gotha auf 9329. Wie das Landratsamt mitteilt, seien 44 Personen, vier mehr als am Vortag, erkrankt. Eine Person wird stationär behandelt. Genesen sind 9035 Personen, 250 Menschen sind an oder in Zusammenhang mit Corona verstorben. Die Inzidenz liegt jetzt bei 17,8.