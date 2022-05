Sieben Menschen im Kreis Gotha neu mit Corona infiziert

Gotha. Im Landkreis Gotha haben sich sieben Menschen binnen 24 Stunden mit dem Coronavirus infiziert. Damit stieg die Zahl der Erkrankten auf 420.

Sieben Menschen haben sich binnen 24 Stunden mit Corona infiziert, das teilte das Robert-Koch-Institut mit. Damit stieg seit Pandemie-Ausbruch die Zahl der positiv getesteten Personen im Landkreis Gotha auf 44.347.

420 Personen sind derzeit an Covid-19 erkrankt, davon werden 23 Menschen stationär in Krankenhäusern behandelt. Unverändert geblieben ist die Zahl der Genesenen, die bei 43.488 Personen liegt. Verstorben an oder im Zusammenhang mit Corona sind 439 Menschen.