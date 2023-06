Sieben Projekte im Landkreis Gotha von der Regionalstiftung gefördert

Das Mehrgenerationenhaus Gotha befindet sich am Hauptmarkt und hat viele Angebote. Demnächst bekommt es ein neues Spielzimmer. (Archiv)

Gotha. Der Stiftungsrat der Regionalstiftung der Kreissparkasse hat getagt und entschieden. Projekte mit einem Gesamtvolumen von 42.000 Euro werden gefördert.

Über Fördermittelanträge hat der Stiftungsrat der Regionalstiftung Kreissparkasse jetzt entschieden. Sieben Projekte mit einem Gesamtvolumen von 42.000 Euro werden gefördert, heißt es in einer Mitteilung. So erhält unter anderem das Mehrgenerationenhaus in Gotha 10.000 Euro für ein Spielzimmer. 9000 Euro bekommt beispielsweise der Bob- und Rodelclub Friedrichroda für einen Bus.

„Uns lagen Anträge von unterschiedlichsten Vereinen und Organisationen vor. Wir haben eine gute Auswahl getroffen und sind uns sicher, dass die geförderten Projekte richtig und wichtig für den Kreis Gotha sind“, so Onno Eckert, Vorsitzender des Stiftungsrates. Die nächste Sitzung findet am 16. August statt.

Mehr Informationen: www.regionalstiftung-gotha.de