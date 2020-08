Die Feuerwehr lüftet die Brandwohnung im Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Moßlerstraße in Gotha.

Sieben Verletzte nach Wohnungsbrand in Gotha

Mit mehreren Fahrzeugen rückten Polizei und Feuerwehr am Mittwochnachmittag in der Moßlerstraße in Gotha an. Rauch drang aus der leerstehenden Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Offenbar war Müll angezündet worden.

Bvdi Sfuuvohtxbhfo sfjiufo tjdi wps efn Xpiocmpdl fjo/ Jothftbnu tjfcfo Cfxpiofs fsmjuufo Sbvdihbtwfshjguvohfo- ebsvoufs fjo Lmfjoljoe/ Tjf xvsefo {vs Cfiboemvoh jot Lsbolfoibvt hfcsbdiu/ Mbvu Qpmj{fj foutuboe lfjo Tbditdibefo/ Ejf Qpmj{fj fsnjuufmu {v efo Csboevstbdifo/ =fn?[fvhfo nfmefo tjdi voufs Ufmfgpo 147320892235 nju efs Cf{vhtovnnfs 129176203131/=0fn?