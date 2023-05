Sieben wohlhabende jüdische Familien in Gotha nachweisbar

Gotha. Über die Juden im Mittelalter hielt Maike Lämmerhirt einen Vortrag im Bürgersaal des Gothaer Rathauses.

Der Stadthistoriker Alexander Krünes konnte am Donnerstagabend im voll besetzten Bürgersaal des Rathauses zum zweiten historischen Vortragsabend des Jahres begrüßen. Als Referentin präsentierte er Maike Lämmerhirt, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Mittelalterliche Geschichte an der Universität Erfurt tätig ist. Sie beschäftigt sich seit zwei Jahrzehnten intensiv mit dem Thema Juden im Mittelalter, hat dazu ihre wegweisende Promotion in Buchform veröffentlicht und sei deshalb auf diesem Gebiet eine absolute Expertin.

Die Referentin benannte als ihr Hauptforschungsthema die Migration von Juden am Beispiel Erfurt. Die Ansiedlung in Thüringen habe spät begonnen, in Erfurt habe es jedoch bereits im 11. Jahrhundert eine Synagoge gegeben. Die sehr mobilen Juden hätten miteinander im Kontakt gestanden. Die Zuwanderung sei im 13. Jahrhundert vor allem aus dem Fränkischen erfolgt. Juden wohnten in direkter Nachbarschaft mit Christen. „Jud Jakob aus Gotha mit seiner Frau Jutta“, der um 1235 in Köln zugezogen war, sei die älteste Überlieferung eines Gothaer Juden.

Kleines Judenpogrom bereits 1303

Bereits 1303 habe es bei einem kleineren Judenpogrom in Gotha Todesopfer gegeben. 1348 wurde dann der Jude Michael aus Gotha in Erfurt erwähnt. Ein Jahr später kam es im Zuge der Pest zu Judenverfolgungen in ganz Europa.

Eine wichtige historische Quelle stellen die von den Thüringer Landgrafen und Markgrafen von Meißen ausgestellten Schutzbriefe dar. Ein 1371 ausgestellter beinhaltet eine Vereinbarung mit dem Juden Jakob zu Gotha. Nach 1380 waren fünf jüdische Familien aus Gotha in Erfurt nachweisbar. Es zog aber auch 1394 ein Zacharias Lakus von Erfurt nach Gotha. Nach Isaak von Arnstadt (1407) werden in den Steuerlisten von 1414/18 sieben jüdische Familien in Gotha erwähnt, wie auch 1425 „Herr Chajim aus Gotha“ auf einem Schuldbrief. Bereits 1417 wurde Rabbi Hase von Landgraf Friedrich zum Oberrabbiner ernannt sowie 1420 Katzman und Natan als Judenschosser in einem Schutzbrief erwähnt. Nachweislich hatte der Thüringer Landgraf 1432 Schulden bei Gothaer Juden.

Name Jüdengasse existiert seit 1442

Nur vier Jahre später kam es zur Ausweisung der Juden aus der Landgrafschaft Thüringen. Der im Staatsarchiv Gotha erhaltene Urfehdeschwur der Juden von 1436 stelle ein einzigartiges Dokument dar. Dies bedeutete aber auch das vorläufige Ende der Geschichte der Gothaer Juden, nicht jedoch der Überlieferung. So existiert seit mindestens 1442 der Straßenname Jüdengasse. Noch bis ins 18. Jahrhundert wird auf dem Gelände des Augustinerklosters ein Judenbad erwähnt. Es sei jedoch völlig offen, ob dieses nach 1349 oder 1436 in den Klosterbesitz gelangt sei.

Auf die Frage, warum es sowohl 1418 als auch 1436 genau sieben jüdische Familien in Gotha gegeben habe, antwortete die Referentin, dass dies Zufall gewesen sein könnte oder aber – durch wen auch immer – reguliert worden sei.

Die Gothaer Juden seien nach Erfurt, Göttingen, Eger und wohl auch Südthüringen in reichsstädtische Gebiete gegangen. Alexander Krünes resümierte, dass es bis Anfang des 18. Jahrhunderts keine Juden mehr in Gotha gegeben habe, danach wieder einige Hofjuden.