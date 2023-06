Siebleben lädt zum Sommerfest

Siebleben. Bayrisches Feeling soll am Festplatz an der Feuerwehr aufkommen. Das steht auf dem Programm:

Dirndl und Lederhosen sind am Samstag, 17. Juni, Dresscode im Gothaer Ortsteil Siebleben. Dort wird zum Sommerfest in den „Siebleber Biergarten“ am Feuerwehrhaus geladen. 15 Uhr geht es los mit dem Bühnenprogramm. Dazu gibt es Kutschfahrten, Torwandschießen, eine Kinder-Rallye und Bastelstrecke. Zudem soll der zweite Teil des Siebleber Kalenders 2023 am Bücherstand zur Verfügung stehen. Dazu gibt es Süßes, Deftiges und Erfrischendes.

Musik bis in den späten Abend macht DJ Rene Willing. Die Anwohner im Bereich der Oberstraße zwischen Kirchgasse und Brückengasse werden an diesem Tag um Verständnis wegen der geplanten Verkehrsbeeinträchtigungen und der erhöhten Lautstärke gebeten. Der Eintritt ist frei.