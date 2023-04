Signale von Alzheimer

Fragen Sie Professor Schunk aus Gotha, wenn die Gedanken flüchtig sind.

Eine junge Frau betritt mein Sprechzimmer, gefolgt von ihrer deutlich älteren Mutter, und trägt ihre Sorgen vor. Sie befürchtet, die Mutter hat eine beginnende Demenz oder Alzheimer-Erkrankung, bei der die Demenz schleichend fortschreitet. Über ihre Mutter sagt sie: Sie vergisst beinahe alles, was gestern war. Was sie gegessen hat, wem sie begegnet ist, welche Gespräche sie hatte. Sie kann sich fast nichts merken, verlegt ihre Brille, die schon mal im Kühlschrank landet, ist nicht mehr voll orientiert, und manchmal wirkt sie verwirrt.

Der Arzt muss feststellen: Es sind schon erste Anzeichen einer Demenz. Fachleute sprechen von Alzheimer Warnsignalen, auf die man achten sollte, die aber der oder die Betroffene lange Zeit nicht bemerkt. Es sind Gedächtnisstörungen, Routineverlust, Verlegen von Dingen, nachlassende Orientierung, auch Veränderungen des Charakters.

Bevor ich mir ein Urteil erlaube und mit Fragebogentests beginne, um eine Diagnose zu stellen, versuche ich, die Ursache zu ergründen. Ich frage nach Tagesablauf und Schlafverhalten.

Nun klagt die Tochter darüber, dass die Mutter nicht selten die ganze Nacht in der Wohnung wandert, nicht zur Ruhe kommt und am Tag immer mal für kurze Zeit einnickt und recht schnell wieder aufschreckt.

Genau darin sehe ich das Problem. Die Mutter hat keinen geregelten Schlafrhythmus mehr. Daher kommt sie nicht in die so notwendige Tiefschlaf-Phase, die gewöhnlich 90 Minuten dauert.

Dabei kommt der Mensch vom Einschlafen über die Leichtschlaf-Phase normalerweise in die sogenannte Traumschlaf-Phase. Der Körper gelangt in einen erschlafften Zustand, in dem er überwiegend vegetativ reagiert. Anders als bei einer Narkose, kann der Mensch aber jederzeit geweckt werden.