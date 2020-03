Siloah in Neufrankenroda baut Dreiklang-Haus

Ihr 30-jähriges Bestehen begeht in diesem Jahr die Familienkommunität Siloah in Neufrankenroda. Vieles hat sich mit den Jahren verändert, nicht nur innerhalb der christlichen Gemeinschaft, sondern auch auf dem Vereinssitz, einem ehemaligen volkseigenen Gut. Dankbarkeit und Freude begleiten Pfarrer Christian Schaube, den Vorstand der Familienkommunität, wenn er heute auf das Gewachsene zurückblickt.

Aus Evangelischem Jungmännerwerk wird Familienkommunität

Er kann sich noch gut an die Anfänge von Siloah erinnern. Hervorgegangen aus der Jugendarbeit des Christlichen Vereins Junger Menschen, der zu DDR-Zeiten noch als Evangelisches Jungmännerwerk bezeichnet wurde, gründete sich der Siloah-Verein in Schnepfenthal. Schaube war damals als Kreisjugendwart im Kirchenkreis Friedrichroda/Waltershausen tätig.

Sieben Gründungsmitglieder fanden sich in seiner Wohnung in Schnepfenthal zusammen, um am 10. Februar 1990 im Pfarrhaus den Verein Familienkommunität Siloah zu gründen, welcher nur wenige Wochen später vom Sektor Kirchenfragen beim Rat des Bezirkes Erfurt mit einem DDR-Siegel genehmigt wurde. Mit dem Eintrag ins Vereinigungsregister beim Kreisgericht erlangte der Verein Rechtsfähigkeit.

240 Hektar umfasst das Siloah-Gelände

Jetzt ging es an die Suche nach einem geeigneten Objekt. Das fand sich in dem volkseigenen Gut Neufrankenroda. 1991 hat Siloah das Gut von der Treuhand gepachtet. „Wir hatten gar keine Ahnung vom Obstbau, doch stand uns der damalige Betriebsleiter Eckehart Rühling engagiert zur Seite“, erzählt Pfarrer Christian Schaube. Von ihm hätten sie sehr viel gelernt, schließlich bildet der Obstanbau neben der Viehzucht auch heute noch den Zweckbetrieb der Jugendarbeit.

Neben Zwergzebus und braunweißem Fleckvieh gibt es Schafe, Hühner und Esel. 240 Hektar umfasst das gesamte Siloah-Gelände, der größte Teil ist vom Freistaat Thüringen gepachtet und wird von der Familienkommunität bewirtschaftet. Derzeit gehören neun Mitglieder zur Kommunität.

Zahlreiche bauliche Veränderungen

In den vergangenen Jahren hat es zahlreiche Veränderungen in Siloah gegeben. Neue Erfahrungen und Ideen innerhalb der Gemeinschaft sind entstanden, aber auch an den Gebäuden selbst. Von 2016 bis 2018 wurde ein Zweifamilienhaus im Dorf errichtet, wo die Jugendlichen des Jahresteams Wohnungen bezogen haben. Der alte Lager- und Fahrradschuppen auf dem Hof wurde verglast und zum vorläufigen Büro ausgebaut. Der alte Kaminkeller des abgerissenen Bürohauses konnte erhalten und in das neue Hofgebäude integriert werden. Anstelle des Bürohauses entsteht gegenwärtig das Dreiklang-Haus. Der Name ist wegen seiner drei Funktionen entstanden, die das Haus bieten soll, betont Christian Schaube.

Eine alte Eiche bildet den Mittelpunkt des Dreiklang-Hauses. Den Baumstamm mit seinen Zweigen umschließen zwei Etagen des Gebäudes. Foto: Conny Möller

Im Untergeschoss sind ein Hofladen mit Café, in der ersten Etage Büros und Begegnungsräume und im Dachgeschoss Wohnungen für das Jahresteam geplant. Im August vorigen Jahres wurde mit dem Bau begonnen. „Wir hoffen, dass wir vor dem Blütenfest Richtfest feiern können“, sagt Pfarrer Schaube. Den Mittelpunkt des Dreiklang-Hauses bildet eine große Eiche, deren Stamm und Zweige geschält und so aufgestellt wurden, dass sie von zwei Etagen des Gebäudes umschlossen und überdacht wird. Sie soll künftig der Hingucker beim Betreten des Hofladen-Cafés werden.

Ernte mit Freunden im September wieder auf dem Plan

Finanziert wird der Bau durch Fördermittel und großzügige Spenden. Allerdings seien die Baukosten extrem gestiegen, sodass die ursprüngliche Finanzierung nicht mehr ausreiche, betont Schaube. Vermutlich wird es einen Baustopp geben, bis wieder genügend Geld vorhanden ist. Als Ausgleich zu der großen Baustelle können die Hofbewohner die neu errichtete Wilde Hütte nutzen – ein rustikaler Grillplatz mit einem Dach aus geschältem Wildholz, der von ehrenamtlichen Helfern errichtet wurde.

Obstbäume bilden noch immer das Hauptaugenmerk der Kommunität, auch wenn von den einstigen 80.000 Obstbäumen nur noch 20.000 vorhanden sind. Doch für die Apfelernte im September werden immer viele Hände gesucht. Deshalb wurde im vergangenen Jahr das neue Format „Siloah-Ernte mit Freunden“ ins Leben gerufen. Fast 150 Erntehelfer kamen nach Neufrankenroda, um spontan zu helfen und die Gemeinschaft näher kennenzulernen. Tonnenweise wurden im letzten Jahr Äpfel geerntet, die dann auf dem Siloah-Gut vermarktet wurden. Das soll auch in diesem Jahr wieder angeboten werden. Zwei Wochen im September soll dann wieder die Apfelernte eingefahren werden.

In Siloah wird auch nach 30 Jahren noch immer viel improvisiert. So ist es eben auf einem Hof voller Leben in vier Generationen, erklärt Pfarrer Christian Schaube.