Siloah statt Gotha-West

Gotha. TAG unterstützt Projekt für Stadtteil mit 5000 Euro. In zwei Jahren soll das Festival in Gotha gefeiert werden.

Ein großes Festival sollte es werden, mitten in Gotha-West. Eines mit Musik, Tanz und Lesungen, mit Workshops und Gesprächen. Doch dann musste der Veranstalter für 2020 die Segel streichen. „Wegen Corona haben wir das Ganze kurzerhand auf dieses Jahr verschoben“, sagt Michael Weinmann. Der Pfarrer erprobt in der Stadteilmission in Gotha-West seit 2015 neue Formen kirchlicher Arbeit. Das Festival sollte eine davon sein.

Deshalb wandte sich der Organisator an mögliche Spender in der Region, um für die Umsetzung der Idee zu werben, unter anderem auch an die TAG Wohnen und Service GmbH, die im Stadtteil 1500 Wohnungen vermietet. Claudius Oleszak, Leiter vom Immobilienmanagement des Unternehmens, reagierte prompt und ließ sich von Pfarrer Weinmann erläutern, was da besonders für junge Menschen bis 30 Jahre geplant war. „Wir vermieten nicht nur Wohnungen“, sagt Oleszak, „unserer Firmenphilosophie entspricht es auch, dass wir uns im Quartier engagieren. Denn Mieter fühlen sich nicht nur wohl, wenn die Wohnung ihren Vorstellungen entspricht, ebenso wichtig ist auch, dass es ein funktionelles Umfeld gibt.“ Und weil ihm die Idee dieses Festivals richtig gut gefiel, rückte die TAG einen Scheck über 5000 Euro raus.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fürbittgottesdienst für Menschen in Äthiopien

Bedauerlicherweise ließ die Corona-Pandemie auch in diesem Jahr das Festival in Gotha-West nicht starten. „Von der Stadtverwaltung gab es kein grünes Licht“, sagt Weinmann. Der jedoch wollte nicht schon wieder vor dem Virus klein beigeben. Deshalb suchte er nach einem Ausweg und fand ihn ein paar Kilometer weiter auf Siloah. Die evangelische Familienkommunität in Neufrankenroda bot genügend Raum vor allem an der frischen Luft, um das ehrgeizige Projekt zu verwirklichen. „Etwa einhundert junge Leute reisten an, um auf vielfältige Art zu feiern“, erzählt Weinmann. Nicht wenige davon kamen aus Gotha-West. Darunter auch ein junger Eritreer, der dem Pfarrer erstaunt berichtete, dass er zum ersten Male Deutsche so ausgelassen feiernd erlebte. „Es war wirklich rundum gelungen, so dass wir für das Jahr 2023 eine Fortsetzung geplant haben“, verspricht der Leiter der Stadtteilmission.

Am Samstag übrigens lädt er mit vielen anderen Partnern, die sich in diesem Stadtteil engagieren, für 17 Uhr zu einem Gottesdienst auf den Coburger Platz ein. Dort will Michael Weinmann Fürbitte halten für Menschen in Äthiopien, die unter dem brutalen Bürgerkrieg leiden. Sonntag gibt es 19 Uhr an gleicher Stelle Gospelmusik.

Lesen Sie hier mehr Gotha-Artikel.