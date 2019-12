Singen schweißt zusammen

In einem der kleinsten Dörfer des Landkreises Gotha hat es während der vergangenen vier Adventssonntage eine ungewohnte Menschenansammlung gegeben. In Großrettbach, mitten auf dem Anger, der wegen des eiförmig zugeschnittenen Rondells „Henningsei“ heißt, stehen Groß und Klein beieinander und singen unterm Sternenhimmel.

Den Anstoß dazu habe Janin Göring-Walter gegeben. „Wir wollen die Menschen im Advent zusammenbringen. Dazu eignet sich das Singen am besten“, beschreibt die Initiatorin einen ihrer Beweggründe. „Wir wollen uns in der Adventszeit einmal die Woche treffen, um die vertrauten Weisen zu singen und uns gemeinsam auf die Weihnachtszeit einzustimmen, um im Dorf miteinander unterwegs zu sein“, ergänzt Mitorganisatorin Daniela Albrecht-Eckardt. Mittlerweile ist das seit vier Jahren in Großrettbach ein schöner Brauch.

Mitglieder der Kirchgemeinde und des Dorfvereins Großrettbach bereiten das Adventssingen Hand in Hand vor. Der Ablauf ist jedes Mal in etwa gleich, Mitwirkende und Lieder mitunter ganz verschieden. Zur Dämmerstunde beginnen die Adventssänger um Janin Göring-Walter und Daniela Albrecht-Eckardt mit dem Aufbau der Bänke und dem Anzünden der Kerzen. 17 Uhr wird das erste Lied angestimmt. „Wir singen etwa eine halbe Stunde“, sagt Daniela Albrecht-Eckardt.

Es handele sich um keinen Adventsmarkt. Das Singen steht im Mittelpunkt. „Das ist uns in der Adventszeit wichtig. Gemeinsam macht das ohnehin mehr Spaß als alleine zuhause“, sagt Daniela Albrecht-Eckardt. „Wir versuchen, uns immer musikalische Unterstützung zu holen“, merkt Janin Göring-Walter an. Einen Chor gibt es in Großrettbach nicht, dafür sei der Ort mit gut 200 Seelen zu klein.

So spielte am dritten Advent der Posaunenchor aus Apfelstädt-Wanderleben auf dem Platz im Großrettbach auf. Der Chor aus Frienstedt war jüngst zu Gast. Auch unter die Sänger am Rande mischen sich mitunter Auswärtige.

Sabine Fischer begleitet das Singen auf der Gitarre Foto: Wieland Fischer

Nach dem Singen werden Glühwein und Plätzchen gereicht. Zum krönenden Abschluss am vierten Advent gibt’s Bratwurst. Die Erfahrung besagt, dass dann noch mehr Leute kommen, selbst welche, die ansonsten beim Singen nicht mitwirken.

Auch sonst sei der Zuspruch gut. Die sangesfreudige Runde werde von Advent zu Advent größer. Dieses Jahr seien bereits zum Auftakt etwa 50 Leute gekommen. Am zweiten Advent sorgten singende Kinder aus Grabsleben für Zulauf. Am vierten Advent begleitet Sabine Fischer mit Gitarre den Gesang. Sie wechselt sich dabei mit Günter Spottke, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates, ab.

Im ersten Jahr seien die Großrettbacher mit dem Singen noch in der Art eines lebendigen Adventsfensters von Haus zu Haus, zu Mitgliedern des Gemeindekirchenrates gezogen. „Die Menschen lassen sich aber schlecht nach Hause einladen“, besagen Daniela Albrecht-Eckardts Anfangserfahrungen. Deshalb sei der Platz in der Ortsmitte gewählt worden.

Aber es gehe nicht um Masse, sondern um das Beisammensein. „Wir wollen Adventslieder singen“, sagt Daniela Albrecht-Eckardt. Die Betonung liege auf Advent und mit wenigen Mitteln. Denn Weihnachten beginne erst am Heiligabend. Erst dann gehe es „in die Vollen“ und es werden Weihnachtslieder angestimmt.