Sirene warnt von einer Drehleiter auf dem Hauptmarkt in Gotha

Gotha. Die Stadt Gotha nimmt an bundesweitem Warntag teil. Mobiltelefon-Besitzer werden auch über SMS informiert.

Mit einer mobilen Sirene will Gotha am bundesweiten Warntag am Donnerstag, den 14. September, teilnehmen. Um 11 Uhr soll eine Sirene von einer Drehleiter der Berufsfeuerwehr Gotha vom Hauptmarkt aus ertönen. Die mobile Lösung kann eine Alarmierung verschiedener Bereiche nacheinander ermöglichen, so Brandoberamtsrat Andreas Ritter. Wie der Leiter des Brandschutzamtes weiter informiert, handelt es sich beim bundesweiten Warntag um einen gemeinsamen Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen. Er findet jährlich am zweiten Donnerstag im September statt. Der Tag dient der Erprobung von Warnsystemen. Hier wird ab 11 Uhr bundesweit eine Probewarnung in Form eines Warntextes an alle angeschlossene Warnmultiplikatoren (Rundfunksender und App-Server) geschickt. Sie versenden die Probewarnung an Warnmittel wie Fernseher, Radios und Smartphones. Dort kann die Warnung dann gelesen und/oder gehört werden.

Für Kommunen mit umgerüsteten festen Sirenenanlagen wird beim Warntag eine automatische Auslösung dieser Sirenen mit entsprechendem Signal erfolgen. Für Gotha ist ein Ausbau eines Sirenennetzes für eine flächendeckende Alarmierung in Planung. Die Realisierung wird aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so Ritter weiter. Für solche Fälle können parallel auf Ebene der Länder, in den teilnehmenden Landkreisen und Kommunen verfügbare kommunale Warnmittel ausgelöst werden, wie zum Beispiel Lautsprecherwagen oder Sirenen.

Zudem wird auch wieder über das Bundesamt für Bevölkerungsschutz das sogenannte Cell Broadcast direkt auf das Handy oder Smartphone über SMS ausgelöst. Vom 14. September an startet eine Woche lang eine Online-Umfrage vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz, an welcher man unter www.warntag-umfrage.de teilnehmen kann.