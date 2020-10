Sjaella gestaltet einzige Serenade in Gotha

Die Konzertreihe Gothaer Serenade beginnt und endet in diesem Jahr mit einem Konzert am Dienstag, 24. November, 20 Uhr, im Foyer des Deutschen Versicherungsmuseums in Gotha. Wegen der pandemiebedingten Veranstaltungsauflagen mussten die übrigen Termine abgesagt werden. Nun soll die Gruppe Sjaella mit ihrem Programm „One Charming Night“ zu hören sein.

Die Sängerinnen Viola Blache und Marie Fenske (Sopran), Franziska Eberhardt und Marie Charlotte Seidel (Mezzo), Felicitas Erben und Luisa Klose (Alt) sowie Helene Erben (Kontra-Alt) gestalten in unterschiedlicher Besetzung ihre Auftritt als Sjaella. Homogen und individuell, leicht und kernig, präzise und frei – so beschreibt der Veranstalter den Klang des Septetts. Die Sängerinnen seien offen für neue Einflüsse und liebten musikalische Vielfalt. Ihr Repertoire sei entsprechend breitgefächert.

Karten für das Konzert gibt es für 16 Euro in der Gothaer Tourist-Information am Hauptmarkt 40, online unter www.ticketshop-thueringen.de sowie unter Telefon: 0361/2275227. Resttickets sind an der Abendkasse für 18,00 Euro erhältlich.

Weitere Informationen unter www.serenade-gotha.de