Skandinavisch Schnitzen lernen: Das neue Programm der Kreisvolkshochschule Gotha

Gotha. Kreisvolkshochschule Gotha stellt ihr Programm für das Frühjahrssemester vor. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Ein Didgeridoo bauen und Sütterlin schreiben lernen, malen wie Bob Ross und Spargelanbau – das Frühjahrsprogramm der Kreisvolkshochschule Gotha (KVHS) hält erneut einige außergewöhnliche Bildungsangebote bereit, aber auch grundsätzliches Wissen, um Alltag und Beruf besser zu meistern. In dieser Woche beginnt die Anmeldung für das Semester, das am 6. März beginnt. KVHS-Leiterin Heike Strumpf gibt Orientierung im mehr als 120 Seminare zählenden Kursprogramm.

Neuer Standort in der Waltershäuser Straße

In sieben Fachbereichen stehen Kurse zur Auswahl. Das Angebot reicht von Freizeitgestaltung bis hin zu anerkannten Abschlüssen, wie sie die „Xpert-Business“-Kurse ermöglichen. Teilnehmende können sich dabei online in der Buchhaltung sowie zur Fachkraft oder Manager/Managerin Betriebswirt ausbilden lassen. Die Kreisvolkshochschule vermittelt auch das Erstellen einer eigenen Homepage, den Umgang mit Microsoft Office sowie Projektmanagement. In Alltags- und Verbraucherfragen sorgen Veranstaltungen für Klarheit, etwa mit Modulen über die Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung sowie zu Einkommenssteuererklärung.

Mit dem neuen Semester ist die Kreisvolkshochschule an ihrem neuen Standort angekommen. Die Kurse finden nun in der Waltershäuser Straße in Gotha statt, einige wenige auch noch in der Myconiusschule. In der Waltershäuser Straße gibt es fünf große, mit moderner Technik ausgestattete Seminarräume, zwei kleinere und eine Töpferwerkstatt.

Im vergangenen Herbstsemester konnte die Einrichtung wieder mehr Kursteilnehmende generieren, ist jedoch noch nicht auf Vor-Corona-Niveau angelangt. „Es stellt sich die Frage, ob wir das je wieder erreichen“, sagt Heike Strumpf. Das liege zum einen an den fehlenden Kursleiterinnen und -leitern. Die großangelegte Werbung um neue Kursleiter hat einige Interessierte mit Bewerbungen an die KVHS herantreten lassen. Doch nicht jedes Hobby könne in einem Kurs umgesetzt werden, sagt Heike Strumpf. Oftmals sind die Ideen zu nischig, als dass sich genug Teilnehmende für einen Kurs finden würden.

Und weiterhin buhlt die KVHS um mehr Besucherinnen und Besucher. Die Altersspanne reiche von 18 bis über 80, so Heike Strumpf, wobei die Jüngeren mehrheitlich kommen um Schulabschlüsse nachzuholen. Die ältere Besucherschaft schrumpft immer mehr. Ziel der KVHS ist es, die Zielgruppe der „jungen Alten“ zu erschließen, die genügend Zeit für Abendseminare hat und noch länger fit bleibt. Das klappte während der Pandemie ganz gut, als Reisen kaum möglich waren, schildert Heike Strumpf, doch jetzt sei diese Altersgruppe wieder in der Welt unterwegs.

Das ist jedoch kein Ausschlusskriterium für den Besuch eines Volkshochschulkurses. Ein Großteil der Veranstaltungen kann auch online verfolgt werden. Um Veranstaltungen künftig besser im Internet übertragen zu können, hat die KVHS Fördermittel beantragt, mit denen ein professionelles Studio eingerichtet werden.

Die Höhepunkte im Semesterprogramm

Im Frühjahrssemester der Volkshochschule Gotha werden ab 6. März mehr als 120 Kurse und Einzelveranstaltungen angeboten.

Sprachen: Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Gebärdensprache

Gesundheit: Yoga, Fitness, Wirbelsäulengymnastik, Pilates, Kräuterkunde

Politik und Gesellschaft: Fleischkonsum und seine Folgen, Kleidung und soziale Nachhaltigkeit, Gothas Stadtgeschichte, Naturpädagogik

Kultur und Freizeit: Malen und Zeichnen, Töpfern, Schnitzen, Nähen, Fotografie und Filmen, Didgeridoo bauen und spielen, Altdeutsche Handschrift

Schulabschlüsse: Realschulabschluss, Abitur

Ab sofort kann man sich zwei Wochen lang für die Kurse anmelden unter Telefon: 03621 / 214603, per Mail unter vhs@kreis-gth.de sowie persönlich in der Waltershäuser Straße 136 in Gotha. Mehr Infos unter kvhs-gotha.de.