Skifahren und Rodeln als Alltagsflucht in Tambach-Dietharz

Der Winter mit Schnee ist am Wochenende in Orten entlang des Rennsteigs von Einheimischen und Ausflüglern noch einmal in vollen Zügen genossen worden. Mit Schneehöhen von mehr als 60 Zentimetern waren die Bedingungen super, sowohl am Rennsteig wie rund um Tambach-Dietharz, sagt Bürgermeister Marco Schütz (parteilos). Der Zuspruch sei entsprechend groß gewesen.

Nur beim Parken habe es mit der Disziplin gehapert. Reiche die Parkplatzkapazität etwa am Rennsteighaus Neue Ausspanne nicht aus, werde das Auto abgestellt, wo es gehe – oder auch nicht. Die Straße nach Floh-Seligenthal sowie die am Tambacher Sportplatz seien zeitweilig zugestellt gewesen. Die Stadtverwaltung appelliere an die Vernunft der Gäste und Einheimischen, keine Einfahrten oder Straßen zuzuparken.

Trotz vieler Ski-Fahrer wurde Abstand eingehalten

Nach Schütz‘ Wahrnehmung seien auf Winterwanderwegen und in den Loipen die Abstände eingehalten worden. Die Anfängerloipe Am Feld, zwischen Sportplatz und Ortsgrenze gezogen, sei gut genutzt worden.

Wie lange das Wintervergnügen angesichts des am Montag beginnenden Tauwetters anhalten werde, sei schwer vorhersagbar. Auf dem Rennsteig werde aber das Skifahren noch möglich sein, ist Schütz sicher. Einerseits sei er froh, dass es mal wieder einen richtigen Winter gebe, viele Gäste kommen. Andererseits sei das unter den Corona-Bedingungen schwierig. Er wünsche sich, dass die Vorgaben eingehalten werden.

Infos zur Winterzeit: www.thueringer-wald.com