Skulpturen eines Gothaers in Schnepfenthal zu sehen

Schnepfenthal. Eine Sonderausstellung zum Gothaer Bildhauer Rüdiger Wilfroth wird bald in Schnepfenthal eröffnet.

Das Schaffen des Gothaer Künstlers Rüdiger Wilfroth (1942-2015) steht im Fokus einer Sonderausstellung in der Gutsmuths-Gedächtnishalle in Schnepfenthal, die am 4. März beginnt. Kuratiert hat die Schau mit Bildhauerstudien, Skulpturen und Fotografien die Witwe des Künstlers, Helga Wilfroth.

Im Mittelpunkt seines bildhauerischen Schaffens stand nach Aussage des Künstlers „die menschliche Figur im Sinne der humanistischen Tradition der Moderne des 20. Jahrhunderts“. Sein Medium sei vorwiegend der Mensch mit seinen Sehnsüchten, Ängsten und Hoffnungen gewesen, sowie seine Beschwerlichkeit und Kraft, sich aus den Zwängen zu befreien, so Helga Wilfroth. Rüdiger Wilfroths Skulpturen sind insbesondere in Thüringen und Sachsen erlebbar.

In Gotha erinnern die Skulpturen „Familie“ in der Hützelsgasse, „Neubeginn“ im Lesecafé der Stadtbibliothek und „Großes Erwachen“ im Amalienhof der Bibliothek an das Werk des Wilfroths. Die Ausstellung läuft bis 9. April. Am 4 März wird sie um 11 Uhr eröffnet.

Öffnungszeiten der Gutsmuths-Gedächtnishalle: dienstags von 10 bis 13 Uhr sowie montags und sonntags von 13 bis 16 Uhr.