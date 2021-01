So ein Quark wäre schön

Die Briten haben derzeit schwer mit der Corona-Pandemie zu kämpfen, nachdem das mutierte Virus die Ansteckungszahlen vervielfacht hat. Außerdem bekommen sie hin und wieder die Auswirkungen des Brexit zu spüren, denn seit Anfang dieses Jahres ist der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union vollzogen.

Der betrifft allerdings auch EU-Bürger, die in England leben. In einer Chat-Gruppe von Deutschen mit derzeitigem Wohnsitz in London wurde das dieser Tage deutlich. Da machte nämlich eine Mutter darauf aufmerksam, dass ein in Deutschland beliebtes Produkt in den Supermärkten der britischen Hauptstadt Mangelware geworden ist: Quark.

Und den braucht man beim klassischen Rezept, wenn man einen russischen Zupfkuchen backen will, den sich wiederum das Kind der Frau zum Geburtstag gewünscht hat. Doch der Vater, der losgeschickt worden war, um das Milchprodukt zu kaufen, kam unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Zumindest hatte er in einem der Läden erfahren, warum es an Quark mangelt: Der kommt aus der EU und werde im Moment von Großbritannien nicht importiert.

Was also tun? Die Mutter fragte einfach mal in die Chat-Runde, wie man Zupfkuchen auch ohne EU-Quark zaubern kann. Und siehe da, es gibt auch vegane Rezepte mit Quarkersatz.