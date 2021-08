So ein Theater! im Garten von Schloss Friedenstein Gotha

Gotha. Picknick mit Inszenierung zu Ekhofs Geburtstag

„So ein Theater!“ heißt es am Mittwoch, 12. August, ab 16 Uhr im Ostgarten von Schloss Friedenstein Gotha. Zu Conrad Ekhofs Jubeltag lädt die Stiftung Schloss Friedenstein wieder zu einer kleinen Inszenierung und einem Geburtstagspicknick in den Ostgarten von Schloss Friedenstein ein. Carola Moritz, ein weiterer Schauspieler und drei Musiker des Ensembles Panaches werden ab 17 Uhr das picknickenden Publikum mit einer kleinen Darbietung zu Conrad Ekhofs Leben unterhalten, kündigen Marco Karten und Susanne Hörr von der Stiftung an.

„Wir freuen uns wie Bolle“, sagt Moritz ganz nonchalant über die kleine Inszenierung. Auch wenn die Schauspieltruppe nicht wie geplant Voltaires „Zaire“ im Rahmen des ausgefallenen Ekhof-Festivals inszenieren kann, sei sie überglücklich, wenigstens zum Geburtstag des legendären Theatermanns wieder spielen zu können. Die Gäste müssen sich bitte Decken, Speisen und Getränke selbst mitbringen. Für die Veranstaltung gelten die bestehenden Hygiene-Regeln: Abstand halten und Check-in per Corona-Warn-App, Luca-App oder Kontaktformular.

Eine Voranmeldung unter pleil@stiftung-friedenstein.de oder Telefon: 03261 / 8234-502 ist notwendig. Die Veranstaltung ist kostenfrei.