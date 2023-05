So viel Gothardus wie noch nie in Gotha

Gotha. Das 25. Gothardusfest hat nach Corona-Pausen sowie Kreisjubiläum nahtlos an die letzten großen Gothaer Stadtfeste angeschlossen. Vier Tage herrschte Gewimmel.

Vier Tage Gewimmel in Gotha: Das 25. Gothardusfest hat nach Corona-Pausen sowie Kreisjubiläum vergangenes Jahr nahtlos an die letzten großen Gothaer Stadtfeste mit zahlreichen Neuheiten angeschlossen. Angefangen vom erstmals gezapften Gothardus-Festbier von Paulaner bis hin zur Gothardus-Premiere von Maximilian Große in der Rolle des Schutzpatrons.

Blick aus 33 Meter, Höhe vom Riesenrad auf dem Schlossberg, auf das Streitgespräch an der Wasserkunst. Foto: Peter Riecke

Und: So viel Gothardus hat es in Gotha noch nie gegeben. Beim Festumzug am Samstag ist das Leben des Schutzpatrons von der Wiege bis zur Bahre in Szene gesetzt worden, mit 70 Bildern und über 850 Mitwirkenden. Im Gefolge schritten oder fuhren unter anderem Napoleon (Thomas Prinz von den Siebentälern aus Tambach-Dietharz), Verlagsgründer Perthes (Heiko Fröhlich) oder Herzog Ernst II. (Wolfgang Weißleder) mit.

„Es war sehr aufregend“, sagt Neu-Gothardus Große nachdem er im humorvollen Streitgespräch an der Wasserkunst mit Landgraf Balthasar (Christian Mark) in bewährte Weise Wasserlauf und Plätschern vor großer Menschenmenge symbolisch und assistiert von zwei Nymphen in Gang gesetzt hat. Sie hätten sich die vergangenen Wochen mehrmals an der Wasserkunst getroffen und geprobt. „Ich werde es wieder machen, mindestens bis 2028“, sagt er über seine Rolle sowie Engagement und fügt hinzu: „Mal sehen, wie es weitergeht.“

Verlagsgründer Perthes (Heiko Fröhlich) zieht mit Globus durch Gotha. Foto: Wieland Fischer

Nahtlos würde Moderator Reinhard Kurz sagen, der sonst beim Krämerfest in Erfurt agiert, und erstmals beim Gothardusfest für den reibungslosen Programmablauf auf der Hauptmarktbühne sorgt. Kaum ist die Wasserkunst in Gang, eilt Kurz Richtung Rathaus, wo die Bühnenshow weitergeht, nun mit den Schlagerstars Ute Bresan und Linda Feller. Ob Versteigerung vorm neuen Moses-Kaufhaus-Domizil – 830 Euro kommen für Behindertenverband und Helping Angels ein – oder Feuerwerk, alles läuft reibungslos.

Polizeiinspektion stellt erstmals einen Container als Wache auf

Zum Sicherheitsgefühl tragen Beamte der Polizeiinspektion bei, die erstmals zum Fest einen Container als Polizeiwache aufgestellt hat – und weitere Ordnungskräfte. Von Erfurter Straße bis Hauptmarkt herrscht zwischen Ständen, Autoscooter, Riesenschaukel zeitweiliger dichtes Gedränge. Wer das Treiben vom Riesenrad auf dem Schlossberg aus 33 Metern Höhe verfolgen will, muss mitunter anstehen.

Scheuch, Holzfäller und Löwe: „Art der Stadt“-Akteure beim Festumzug in „Elli im Wunderland"-Gewändern. Foto: Wieland Fischer

Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD), der am Freitag mit Fassanstich für den offiziellen Festauftakt gesorgt hat, genießt das Bad in der Menge. „Besser als nach London zur Königskrönung Charles III. zu fahren“, findet er. Schließlich kommen viele Gäste und ehemalige Gothaer eigens deswegen in die Stadt. Etwa Alexander Linß. Der ehemalige Londoner-Wirt mischt beim Festumzug als Trommler mit.

Für Gotha sei es wichtiger, dass das Gothardusfest Charles zu Ehren gut über die Runden zu bringen, sagt der OB. Damit verbindet sich die Hoffnung, dass der frisch Gekrönte spätestens 2026 nach Gotha kommt. Dann ist der Titel Duke of Edinburg, den jetzt Charles jüngerer Bruder Edward trägt, 300 Jahre alt. Das Geschlecht von Sachsen-Coburg und Gotha feiert den 200. Geburtstag. Das wären mindestens zwei Anlässe, um Gotha zu besuchen – und Themen fürs dann 28. Gothardusfest allemal.