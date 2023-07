Junge Wissenschaftler sprechen zur internationale Sommerakademie über sozial-ökonomischen Transformation in der Tagungs- und Begegnungsstätte Zinzendorfhaus in Neudietendorf.

Sommerakademie in Neudietendorf wieder in Präsenz

Neudietendorf. Wissenschaftsnachwuchs will in der Tagungs- und Begegnungsstätte Zinzendorfhaus Wirtschaft neu denken

Wissenschaftsnachwuchs wird von Freitag, 11., bis Montag, 14. August, zur siebten Pluralen Sommerakademie zusammenkommen – nach den vergangenen Online-Treffen aufgrund der Corona-Krise erstmals wieder in Form einer Präsenzveranstaltung in der Tagungs- und Begegnungsstätte Zinzendorfhaus in Neudietendorf. Unter dem Motto „Just Another Change? Welche Kontinuität die sozial-ökologische Transformation braucht – und welche nicht“ treffen sich knapp 100 Studenten und Studentinnen sowie Dozenten und Dozentinnen, um über Zukunftsmodelle für Wirtschaftswissenschaft sowie Wirtschafts- und Sozialpolitik zu diskutieren. Angesichts von „Klima, Krise, Krieg“ stehen gewohnte Praktiken und Werte von Wirtschaft und Gesellschaft auf dem Prüfstand.

Öffentlicher Abendvortrag zum Thema „Makroökonomie ohne Wachstum?“

Als Herzstück der Sommerakademie gelten die angebotenen Workshops, welche laut Ankündigung „den neoklassischen Mainstream des ökonomischen Denkens ergänzen, indem sie den Teilnehmenden zusätzliche und alternative Perspektiven vermitteln“. Angeboten werden Themen wie Feministische Ökonomie, Entwicklungsökonomie, Wachstumskritik, Dekolonialisierung der Wirtschaft und marxistische Kritik der politischen Ökonomie.

Das Abendprogramm des Eröffnungstages besteht aus einem öffentlichen Abendvortrag zum Thema „Makroökonomie ohne Wachstum? Zur ökonomischen Theorie der sozial-ökologischen Transformation“ von Steffen Lange, Universität Siegen. Beginn ist 19 Uhr.

Mehrere Open Spaces laden zum Netzwerken und Austauschen ein. Zu den Dozenten gehören Nicholas Fitzpatrick (Portugal), Michelle Meixieira Groenewald (Südafrika).

www.exploring-economics.org/de/plurale-sommerakademie-2023