Sommerferien im Gothaer Stadt-Bad

Gotha. Schwimmhalle und Sauna mehrere Wochen wegen Wartungs- und Reinigungsarbeiten geschlossen. Diesmal erfolgt ungeplanter Austausch aller Downlight-Lampen in der Schwimmhalle.

Mit Beginn der Sommerferien ändern sich die Öffnungszeiten für das Stadt-Bad Gotha. Am Montag, 10. Juli, ist das Traditionsbad in der Innenstadt geschlossen, vom 11. bis zum 15. Juli öffnet es jeweils von 13 bis 20 Uhr. Danach beginnt am Sonntag, 16. Juli, die Sommerpause aufgrund der jährlichen Revisionszeit. „Wie in jedem Jahr werden wir – diesmal bis zum 6. August 2023 – die Anlagen im Stadt-Bad runterfahren, überprüfen und alle im Bad notwendigen Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchführen“, erklärt Carsten Pferner, Geschäftsführer der Badbetreibung Gotha GmbH. Besonders wichtig sei in diesem Jahr der ungeplante Austausch aller Downlight-Lampen in der Schwimmhalle. Dieser Wechsel koste über 20.000 Euro – und sei nicht nur aus Sicherheitsgründen wichtig. „Die neuen Lampen setzen wir eben auch aus Energiespargründen ein und erhoffen uns damit langfristig eine Reduzierung der mit der Beleuchtung notwendigen Energiekosten“, betont Pferner.

Schwitzen erst wieder ab dem 1. September

Nach Abschluss der Arbeiten sind in Gotha beide Bäder in Betrieb, was zwischen dem 7. und 20. August 2023 zu geänderten Öffnungszeiten im Stadt-Bad führen wird. Es ist dann Dienstag bis Freitag stets von 13 bis 20 Uhr geöffnet.

Eine längere Sommerpause – nämlich bis zum 31. August – wird der Saunabereich einlegen, der am 1. September wieder regulär seine Pforten öffnen wird.

Gut angelaufen sei die Sommer-Saison im Gothaer Freibad. Das Südbad hat in der Ferienzeit jeden Tag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Bei sehr schönem Wetter könne die Öffnungszeit auf 19 Uhr verlängert werden, erklärt Pferner.