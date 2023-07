Sommerkino in Bad Tabarz: Kulturkampf am Beckenrand

Bad Tabarz. Im Sommerkino in Bad Tabarzer Winkelhof läuft Doris Dörries Komödie „Freibad“.

„Freibad“, eine Komödie von Doris Dörrie, flimmert am Mittwoch, 26. Juli, über die Leinwand im Kurpark Winkelhof in Bad Tabarz. Um 21.30 Uhr geht damit das Sommerkino in dem Kurort weiter. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet folgende Handlung: Im einzigen Freibad für Frauen geraten unterschiedliche Ansichten über das korrekte Verhalten am Beckenrand aneinander. Wie viel Heimat für alle Besucherinnen im Kulturgut Freibad steckt, wird ihnen erst klar, als die Schließung droht.

Das Sommerkino wird vom Bad Tabarzer Förderverein organisiert, der jeden Sommer wirklich erlesene Filme auf die Leinwand bringt. Dazu bietet er zu den Vorstellungen unter anderem fair gehandelte Getränke an.