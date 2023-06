Sommerkino in Mühlberg: Diese Filme laufen

Mühlberg. Komödien, Drama und Märchen stehen auf dem Programm des Sommerkinos auf der Mühlburg.

Auch in diesem Sommer gibt es wieder Filmvorstellungen unter freiem Himmel auf der Mühlburg. Den Auftakt macht am 30. Juni die deutsche Komödie „Die Geschichte der Menschheit, leicht gekürzt“. Die Vorstellung beginnen jeweils, sobald die Sonne untergegangen ist.

Die französische Tragikkomödie „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“ soll am 14. Juli auf der Mühlburg laufen. Darin geht es um die unverhoffte Freundschaft zwischen Bestatter Louis und Fahrradkurier Igor, den er überfährt.

Auf dem Programm des Mühlberger Sommerkinos steht zudem die deutsche Komödie „Einfach mal was Schönes“ am 28. Juli von und mit Karoline Herfurth, die als Single und Enddreißigerin Karla nach dem Familienglück sucht.

Das Drama „In einem Land, das es nicht mehr gibt“ am 11. August ist die Coming-of-Age-Geschichte von Suzie, die die Modeszene der DDR kennenlernt. Auf die jüngeren Zuschauenden wartet am 25. August die bekannte Geschichte des „Räuber Hotzenplotz“ von Otfried Preußler, neu erzählt in einem Film von 2022.