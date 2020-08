Sommerkino und jede Menge Musik in Friedrichroda

Kino, Musik – die Sonne lacht. Das erhoffen sich Friedrichrodaer Kulturplaner. Am Donnerstag, 13. August, 20 Uhr beginnt im überdachten Biergarten des Brauhauses das Sommerkino. Der Name des Films werde dort bekanntgegeben, so der Veranstalter. Am Samstag, 15. August ab 15 Uhr geben die Liebensteiner Musikanten im Kurpark Friedrichroda ein Konzert. 18 Uhr geht es im Biergarten des Brauhauses mit Livemusik weiter mit der Band Justbrill.

Die Heimatkapelle Finsterbergen lädt für Sonntag, 16. August, 10.30 Uhr zum Frühkonzert in den Kurpark Hüllrod Finsterbergen. Ihre nächsten Termine dort: 30. August, 6. September und 13. September.

Rock gibt es am Sonntag ab 13.30 im Biergarten am Berggasthof Heuberghaus mit den Polars. Die Veranstalter bitten auf die Abstands-und Hygieneregeln zu achten.

www.friedrichroda.de