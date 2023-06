Sommersingen im Friedrichrodaer Klinikum

Friedrichroda. Zu einem Sommersingen luden die Grünen Damen des SRH-Klinikums Waltershausen-Friedrichroda die Patienten ein.

Es gehört schon seit vielen Jahren zur Tradition, dass die Grünen Damen des SRH-Krankenhauses Waltershausen-Friedrichroda den Patienten musikalisch eine Freude bereiten – vor allem in der Weihnachtszeit. Doch singen kann man eigentlich zu jeder Jahreszeit und deshalb organisierten die Grünen Damen vor kurzem ein Sommersingen im Klinikum.

Das Team um Elisabeth Müller Schmied hatte ein ausgefallenes kleines Programm zusammengestellt. Da es so viele schöne Lieder gibt, fiel die Auswahl nicht leicht. Vorgetragen wurde schließlich eine Mischung aus eher unbekannten Liedern und Ohrwürmern. Das Programm begann im Foyer. Danach sangen die Grünen Damen – dazu zählten auch Hannelore Weber, Evangelina Janson und Ursula Schade – auf den einzelnen Stationen weiter, sehr zur Freude der Patienten, der Angehörigen und natürlich des Personals.

Grüne Damen bringenAbwechslung in Klinikalltag

Die Grünen Damen arbeiten ehrenamtlich in der Alten- und Krankenpflege. Gegenwärtig besuchen sechs der Damen täglich Patienten im SRH-Krankenhaus . „Wir sprechen mit den Erkrankten, spenden Trost, lesen vor und singen. Kurz gesagt, wir bringen Abwechslung in den Klinikalltag“, sagt Elisabeth Müller Schmied, Sprecherin und Koordinatorin in Friedrichroda. „Auf den Stationen sind wir gerngesehen. Wir selbst haben Freude am Kontakt mit den unterschiedlichsten Menschen“, erzählt sie.

Natürlich werden weiter Mitarbeiter gesucht. Interessenten können sich im Friedrichrodaer Klinikum über die Tätigkeit informieren oder unter Tel.: 03623/ 3500 Kontakt aufnehmen.