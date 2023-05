Wo einst Urlauber ihre schönsten Tage verbrachten, zieht bald neues Leben ein. Im August 2021 kaufte das Diakoniewerk Gotha den Sonnenhof in Wutha-Farnroda, OT Kahlenberg.

„Sonnenhof“ in Wutha öffnet am Kindertag

Wutha-Farnroda. Kinderwohngruppe des Diakoniewerks Gotha in Kahlenberg ist neu hergerichtet. Ministerpräsident Ramelow wird zur Einweihung erwartet.

Das Haus der jungen Einrichtung „Sonnenhof“ wird zum Kindertag feierlich eröffnet. Das teilt Anne-Juliane Pogander, Geschäftsführerin der Diakoniewerk Gotha gGmbH, mit: „An diesem Tag möchten wir auch Danke an die zahlreichen Unterstützer sagen, die dazu beigetragen haben, dass die Kinder in diesem großartigen Haus leben können.“ Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) habe sich angekündigt und werde im Laufe des Nachmittags mit den Kindern das Haus einweihen und den Kindertag verbringen.

In den letzten Herbstferien war es nach knapp einjähriger Renovierung so weit. Die ersten Kinder zogen in den „Sonnenhof“ ein. Inzwischen haben neun Jungen und Mädchen ab vier Jahren ein neues Zuhause gefunden.

Der „Sonnenhof“ ist ein Ort, an dem Kinder, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr bei ihrer Herkunftsfamilie leben können, ein geschütztes Zuhause finden.

Im August 2021 kaufte das Diakoniewerk Gotha den „Sonnenhof“ in Wutha-Farnroda, Ortsteil Kahlenberg, mit dem Ziel, benachteiligten Kindern in tiergestützer Therapie mit altersgemischten familiennahen Kleingruppen auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten.

„Wir tun alles, damit sich die Kinder hier sicher und geborgen fühlen“, sagt Anne-Juliane Pogander. Dazu bietet der Sonnenhof einen großen Garten mit Platz zum Toben und Spielen. Auf dem Gelände gibt es Tiere, die in die tiergestützte Arbeit mit den Kindern eingebunden sind. Die Innenraumgestaltung des Hauses biete viel Holz, beruhigende Farben, differenziertes Licht, das sorge für eine wohlige Atmosphäre. Die Zimmer seien individuell gestaltet, auch mit speziell eingebauten Rückzugsecken.