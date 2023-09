Sonnenstrom für Gothaer Mieter

Stadtwerke-Chef Dirk Gabriel (rechts) sowie die Vorstände der Wohnungsbaugenossenschaft Gotha, Heike Backhaus und Steffen Priebe, unterzeichnen den Vertrag zum Bau der Photovoltaik-Anlage in der Gothaer Heinoldsgasse.

Gotha. Stadtwerke Gotha und Wohnungsbaugenossenschaft Gotha setzen erstes gemeinsames Stromprojekt auf einem Mietshaus um. Bis zu 60.000 Kilowattstunden PV-Strom pro Jahr können erzeugt werden.

Was für Hausbesitzer schon lange möglich ist, gibt es bald für Mieter in der Heinoldsgasse 2-12. Sie können Strom vom Dach des von ihnen bewohnten Hauses beziehen. Auf den jüngst sanierten Gebäuden der Wohnungsbaugenossenschaft Gotha (WBG) installieren die Stadtwerke Gotha in den kommenden Wochen eine Photovoltaik-Anlage.

Alle 58 Wohnungen sollen ab November grünen Strom von dieser Anlage beziehen können, kündigt Stadtwerke-Sprecherin Sabine Erlewein an. Das Unternehmern betreibt die Anlage und ist Stromlieferant. Auf dem Dach erzeugen rund 420 Solarmodule bis zu 60.000 Kilowattstunden Strom im Jahr. Etwa 40.000 Kilowattstunden seien fürs Haus bestimmt, der Rest werde ins öffentliche Netz eingespeist.