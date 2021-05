Sonnenuhr und Hund aus Stein entwendet

Gotha. Ungewöhnliche Beute machten Diebe in der Nacht von Sonntag auf Pfingstmontag. Die Meldungen der Polizei für Gotha.

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 23. zum 24. Mai von einem Grundstück in der Straße Am Steinkreuz in Gotha eine Sonnenuhr und eine Steinskulptur in Form eines Hundes.

Der Wert der Gegenstände wurde mit über 200 Euro angegeben. Die Gothaer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche zur Tatzeit Beobachtungen in der Nähe des Tatort gemacht haben, sollen sich bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 melden.

Edelstahlrohr gestohlen

Im Zeitraum zwischen 21. und 23. Mai entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter rund vier Meter Edelstahlrohr von einem Ofen auf dem Gelände der Bergbühne im Bergbühnenweg in Fischbach. Das Beutegut hat laut Polizei einen Wert von etwa 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegen.

Autofahrer und Mountainbiker unter Alkohol oder Drogen

Erfolgreich waren Beamte der Gothaer Polizei am Sonntagnachmittag bei mehreren Verkehrskontrollen im Gothaer Stadtgebiet. Es konnten gleich vier Fahrer festgestellt werden, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln standen.

Den Anfang machte ein 22-jähriger BMW-Fahrer gegen 13.20 Uhr in der Südstraße, welcher unter Cannabiseinfluss stand. Gegen 13.52 Uhr wurde in der Kindleber Straße ein Mountainbike-Fahrer kontrolliert. Der 46-Jährige hatte so viel Alkohol konsumiert, dass sein Atemalkoholwert bei über 2,3 Promille lag.

Um 15 Uhr wurde in der Stölzelstraße ein BMW-Fahrer mittels Drogentests des Kokainkonsums verdächtigt und zuletzt um 16 Uhr ein Hummer-Fahrer in der Friedrich-Jacobs-Straße kontrolliert, welcher 0,8 Promille Alkohol in der Atemluft aufwies.

Allen Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie müssen nun laut Polizei mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen oder Strafanzeigen rechnen.

Ford-Fahrer mit mehr als zwei Promille in Waltershausen

Auch in Waltershausen wurden bei Verkehrskontrollen am Sonntagvormittag gleich drei Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Alkohol festgestellt.

Gegen 10 Uhr wurde in der Gothaer Straße ein 28-jähriger Audi-Fahrer kontrolliert, bei welchem ein Drogenvortest positiv auf Amphetamine anschlug. Gegen 10.45 Uhr wurde ein ebenfalls 28 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda positiv auf Cannabis getestet. Beide erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Um 11.26 Uhr wies ein 68-jähriger Ford-Fahrer bei einer Kontrolle in der Gothaer Straße einen Atemalkoholwert von über zwei Promille auf. Bei ihm wurde, wie auch bei den beiden anderen Fahrern zuvor, eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen den 68-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Monitor aus Wohnmobil gestohlen

Einen Monitor der Rückfahrkamera stahl ein unbekannter Dieb in der Nacht von Sonntag zu Montag aus einem Wohnmobil im Kunstmühlenweg in Gotha. Um an das Beutegut im Wert von rund 100 Euro zu gelangen, hatte der Unbekannte zuvor eine Fensterscheibe eingeschlagen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise zum Täter nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegen.

