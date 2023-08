Soziales Engagement steht an erster Stelle

Gotha. Die Ukrainefreunde Gotha feiern ihr 30-jähriges Bestehen mit einem zweitägigen Fest. Eingeladen haben sie den Arbeitskreis Rumänienhilfe.

Menschen zu helfen, die in Not geraten sind, das ist das Ansinnen der Ukrainefreunde Gotha und des Arbeitskreises Rumänienhilfe der evangelischen Kirchgemeinden Neudietendorf-Ingersleben. Beide Vereine blicken in diesem Jahr auf kleines Jubiläum zurück, das sie vom 16. bis 17. September gemeinsam in Gotha feiern wollen.

Vor 30 Jahren, im Oktober 1993, machten sich engagierte Leute aus dem Gothaer Landkreis erstmals mit einem kleinen Hilfstransport auf den Weg in die ukrainische Region Tscherkassy. Das Land hatte sich gerade aus den Wirren der Sowjetunion befreit und stand nun vor dem Nichts. Es herrschte Chaos und große Armut. Dietrich Wohlfarth und Mortimer von Rümker, die zu den Gründungsmitgliedern der Ukrainefreunde gehören, organisieren mit weiteren ehrenamtlichen Helfern seit nunmehr 30 Jahren nicht nur humanitäre Transporte. Im Mittelpunkt stand dabei auch die Gründung des Christlichen Kinderhauses in Dumantsi. Zudem deutsch-ukrainische Jugendbegegnungen, der Aufbau eines sozialen Zentrums für Menschen mit Behinderungen in Tscherkassy und Patenschaften für Familien und Kinder in sozialen Notlagen.

Kürzlich erhielt auch eine ältere Frau Unterstützung in Form einer Gehhilfe. Die Frau lebt in einer Seniorenpension. Auch solche Institutionen sind unterfinanziert und deshalb froh, dass es humanitäre Hilfe für ihre Menschen gibt. Foto: Igor Shlonchak

Das änderte sich, als am 24. Februar 2022 der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begann. Doch das schweißte die Mitglieder noch enger zusammen. „Wir haben eine überwältigende Hilfe von Menschen aus der Region, Unternehmen und der Stadt erfahren“, sagt Wohlfarth. Die Ukrainefreunde verstehen ihre Hilfen als gelebte Solidarität mit dem ukrainischen Volk. Die letzten Hilfstransporte organisierte der Verein im Frühjahr des vergangenen Jahres. „Vorerst planen wir keine Transporte. Wir geben lieber das Geld direkt, damit die Menschen sich selbst Lebensmittel kaufen können “, sagt Wohlfarth.

Festprogramm und Ausstellung geplant

Ähnlich arbeitet die Rumänienhilfe. Der Arbeitskreis engagiert sich seit 25 Jahren, erzählt der Vorsitzende Albrecht Feige. 1998 starteten sie die ersten Hilfstransporte nach Rumänien. „Seit dieser Zeit waren wir 43-Mal in Rumänien und immer nah an den Menschen dran“, so Feige. Unterstützt werden Kinderheime, Schulen und Kindergärten, aber auch einzelne Personen und Familien. Die Hilfe reicht von Medikamenten über Feuerholz bis hin zu Reparaturleistungen wie Sanitäranlagen oder Dächer. Feige: „Wir haben Häuser gebaut, finanziert und saniert.“

Im vergangenen Jahr unterstützte die Rumänienhilfe zwei Personen bei der Finanzierung ihrer Krebstherapie. „Wir versuchen, den Menschen unter die Arme zu greifen und ihnen auch den Zugang zur Bildung zu gewährleisten“, sagt Albrecht Feige.

Beide Vereine planen nun am 16. und 17. September ein großes Fest auf dem unteren Hauptmarkt in Gotha. Die Hauptattraktion wird das Kunstprojekt der Ukrainefreunde sein, welches sie gemeinsam mit dem ukrainischen Künstler Andrej Kulagin im Orangenhaus der Orangerie präsentieren wollen. Gestaltet wird die Ausstellung, die bereits am 9. September, um 11 Uhr, eröffnet wird, von der Designerin Beate Aé-Karguth, der Malerin Bettina Schünemann sowie Dietrich Wohlfarth. Gezeigt werden nicht nur die Gemälde Kulagins, sondern auch Fotos von den Ukrainefreunden.