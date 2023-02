Spannende Ferien in Gothas Schloss Friedenstein

Gotha. Eine Fotosafari führt Jugendliche und junge Erwachsene mit Tipps durchs Herzogliche Museum.

Die Stiftung Schloss Friedenstein hat interessante Angebote für die Winterferien. Im Bromacker-Lab fliegen am Mittwoch, 15. Februar, zwischen 10 und 12 Uhr die Bröckchen, wenn die geologische Präparatorin Pia Kain einen Ursaurier-Fund mit dem Druckluftmeißel freilegt. Im Anschluss können Teilnehmende selbst ein Fossil bearbeiten. Heike Faber-Günter geht am Donnerstag um 10 Uhr mit Acht- bis Zwölfjährigen gemeinsam mit Schlossmaus Casimir auf eine winterliche Traumreise.

Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 13 und 27 Jahren können am 17. Februar einen ganzen Tag lang (Beginn 10 Uhr) am „#friedensteinwalk“ teilnehmen. Bei diesem Workshop gehen Josephine Doege und Carolin Borchard mit den Teilnehmern auf Fotosafari durchs Herzogliche Museum. Neben den Kunstwerken stehen Fotobearbeitung, Art-Memes und der Austausch zu Social Media, Fotografieren und Co. auf dem Programm – von Themen wie Hate Speech und Datenschutz bis zum Museum als fotografischem Ort. Eine Anmeldung ist per Mail unter doege@stiftung-friedenstein.de oder Telefon: 03621 / 8234552 erforderlich. Smartphone und Mittagssnack sollen bitte mitgebracht werden.