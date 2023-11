Die Reihe „Vorlesen an ungewöhnlichen Orten" der Stadtbibliothek Gotha wurde am Freitag, dem 17. November, beim Automobilzulieferer ZF in Gotha-Ost fortgesetzt. Ingenieurin Ute Weitzel hatte passend zum Ort des Geschehen Geschichten zu Technik und Erfindern ausgewählt.