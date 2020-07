Spaß und Freude am Singen

Gotha-Siebleben Das Rennsteiglied wird schon lange als heimliche Hymne des Thüringer Waldes angesehen, doch wer es noch nicht wusste, auch die Siebleber haben ihr eigenes Heimatlied, das im Repertoire des Siebleber Sängerkreises nicht nur ein fester Bestandteil ist, sondern worauf die Sängerschar auch besonders stolz ist.Schließlich kann nicht jeder Ort im Freistaat Thüringen von sich behaupten ein eigenes Heimatlied zu haben. Die Siebleber können das und möglich machten dies Hermann Greiling und Emmi Huschke. Greiling leitete damals das Schulorchester an der Hermann-Duncker-Schule in Siebleben - kannte sich also mit Noten aus. Anfang 1953 haben beide das Lied „Siebleben, mein Dörfchen, so freundlich, so schön“ komponiert und getextet. In den 50er und 60er Jahren erklang dieses Lied auf zahlreichen Veranstaltungen in dem Gothaer Ortsteil. Doch dann geriet es in Vergessenheit. Dann stieß der Siebleber Uwe Cölln beim Schreiben der Ortschronik auf das verschollene Heimatlied.Doch wie das Lied den Sieblebern bekannt machen, wenn es keinen Chor gab. Gemeinsam mit Doris Tüngerthal, die damals Leiterin der Reggio-Kindertagesstätte war, regte Cölln an, einen Chor zu gründen. Schnell fanden sich sangesfreudige Siebleber zusammen. Nach ein paar Probestunden gründete sich im Jahre 2015 der Siebleber Sängerkreis. Die Leitung übernahm Roswitha Bause. Bereits am 24. Juni 2015 wurde das Siebleber Heimatlied in der Grundschule am Högernweg aus der Taufe gehoben. Das ist nun fünf Jahre her. Seit dieser Zeit gehört das Lied bei jedem Auftritt dazu. „Wir werden sogar von den Sieblebern gebeten, es zu singen“, sagt Roswitha Bause.„Das war schon immer unsere Hymne gewesen“, erinnert sich Horst Greiling, denn sein Vater Hermann hatte sie ja komponiert. Noch heute kann er den Liedtext auswendig singen, ohne auf die Noten zu schauen. Ursprünglich bestand der Liedtext aus drei Strophen. „Wir haben noch eine vierte Strophe dazu getextet“, erklärt Chorleiterin Bause.Zum Repertoire gehören Volkslieder und moderne Songs Der Sängerkreis ist kein eingetragener Verein, sondern deren Chormitglieder treffen sich jeden Mittwoch zur Probe. „Wir haben Spaß am Singen“, sagt Doris Tüngerthal. Heute gehören zum Chor Horst und Heidrun Greiling, Eleonore Netz, Gerda Töpfer, Erika Suppe, Brunhilde Eidam, Dorothea Eisfelder, Jenny Kopp, Doris Tüngerthal, Monika Weismann, Roswitha Bause und Eckhard Linnhose. Letzterer begleitet die illustre Sängerschar auf dem Keyboard oder Akkordeon. Wie viele Lieder mittlerweile das Repertoire des Sängerkreises umfasst, steht nicht fest. Es seien viele, meint Roswitha Bause und ergänzt: „Es kommen immer wieder neue dazu.“ Neben Volksliedern, darunter ist auch das bekannte Rennsteiglied von Herbert Roth, gehören auch Faschingslieder, Shantys und deutsche Schlager aus den 60er und 70er Jahren zum Repertoire dazu. Die Chormitglieder, deren Alter von 50 bis 85 Jahren reicht, sind aber nicht abgeneigt, auch mal etwas Modernes zu singen. Warum nicht von den Pudhys „Alt wie ein Baum“ oder den Abba-Hit „Thank you for the Music“, den Roswitha Bause ins Deutsche als „Danke für die Mühe“ für ein Vereinsfest umgeschrieben hatte. Mehr als 25 Auftritte im Jahr kann der Siebleber Sängerkreis in seiner Chorchronik verbuchen. Doch in diesem Jahr mussten die Sänger aufgrund der Corona-Pandemie auf manchen Auftritt verzichten. Auch konnten monatelang keine Proben durchgeführt werden, deshalb sind die Mitglieder froh, dass sie wieder gemeinsam singen können. Ihren letzten Auftritt hatte der Sängerkreis in dieser Woche im Alexa-Seniorenheim in Siebleben. Jetzt hoffen alle, dass bis Ende des Jahres noch ein paar Auftritte dazu kommen. „Geplant ist am 27. November ein Auftritt in der Wangenheimer Kirche“, so Roswitha Bause. Ob dieser stattfinden wird, steht noch in den Sternen.Doch die Siebleber Sänger lassen sich nicht entmutigen. Ihre Proben und das Einstudieren neuer Liedtexte wollen sie weiter durchführen. „Wir haben immer großen Spaß, wenn wir zusammen sind und so soll es doch sein“, lacht die Chorleiterin und greift zur Gitarre, während Eckhard Linnhose die ersten Takte auf dem Keyboard vorgibt. Sofort stimmen die Chorsänger ein und es erklingt „Wenn bei Capri die rote Sonne im Merer versinkt...“