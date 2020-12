Bad Tabarz. Am Montag wird in Bad Tabarz ein Versammlungsverbot erwogen. Die Polizei will bei Nichteinhaltung der Hygienemaßnahmen eingreifen.

Spaziergang gegen Corona in Bad Tabarz geplant

Polizei und Landratsamt erwägen ein Versammlungsverbot für einen Protest, der am Montag in Bad Tabarz angekündigt wird. Um 17.45 wolle man sich laut einem Flyer versammeln, um „gegen Corona an die frische Luft zu gehen“.

Die Polizei beruft sich auf das Grundrecht Dritter auf körperliche Unversehrtheit, dass durch die Versammlung gefährdet werde. Landratsamt und Polizei erinnern daran, geplante Veranstaltungen anzumelden und in jedem Fall durch „besonnenes Verhalten auf Gesundheitsaspekte Rücksicht zu nehmen“. Sie verweisen auf die aktuellen Hygienevorschriften. Diese gelten auch für spontane Versammlungen.

Die Polizei Gotha appelliert eindringlich an ein friedliches Miteinander der Protestierenden. Sie will am Montag mit der Versammlungsbehörde konsequent dafür sorgen, dass alle Vorschriften und Verfügungen beachtet werden.