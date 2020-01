SPD-Hochburg im Kreis Gotha beschwört bürgerschaftliches Engagement

Im Berggarten traf sich die SPD des Kreises am Samstag zum ersten Mal im neuen Jahr. Neben Vorhaben, die die Gothaer Sozialdemokraten 2020 anschieben wollen, bestimmte vor allem Kritik an der Parteiführung in Berlin das Neujahrsfrühschoppen. „Mein Weihnachtsbaum hatte jedenfalls keine Doppelspitze“, formulierte es der Landtagsabgeordnete Matthias Hey. Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch wurde indes deutlicher.

Den neuen Bundesvorsitzenden der SPD, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, fehle die Fähigkeit, Menschen zu begeistern, bemängelt Knut Kreuch. Vom Wechsel der Parteiführung erwartet er sich keine positiven Effekte auf die SPD in Thüringen: „Von da oben kommt nichts.“

Die Zustimmungswerte für die SPD bei den Thüringer Wählern zu verbessern, sei vor allem ein Kraftakt der Parteimitglieder auf kommunaler und Landesebene, stellt auch Landtagsabgeordneter Matthias Hey fest. Das erfordere insbesondere Engagement in der Kommune und in örtlichen Vereinen. Einen solchen Einsatz hätte noch keiner der AfD-Kandidaten in Gotha gezeigt, kritisierte er.

Entweder Koalitionsgespräche oder Neuwahl

Das Landtagswahlergebnis begreift Knut Kreuch als eine Absage an Rot-Rot-Grün. „Die Entscheidung der Wähler ist kein Auftrag zur Minderheitsregierung“, sagt er und fordert stattdessen Linke und CDU auf, eine Zusammenarbeit zu besprechen. Gelinge das nicht, müsse neu gewählt werden.

Auch 2020 stehen der SPD des Kreises wieder Wahlen bevor, wenn auch in kleinerem Rahmen. Wie Peter Leisner, Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion, bemerkte, müsse ein neuer Gemeinderat in der neuen Gemeinde aus Leinatal und Apfelstädtaue gebildet werden. Werner Pidde, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, verweist zudem auf große Investition in Bildungswesen und der Infrastruktur. So soll beispielsweise die Sanierung des Ernestinum in diesem Jahr fertiggestellt werden.

Der Gothaer Region, die als SPD-Hochburg als einer der wenigen rote Punkte auf der Thüringen-Karte gilt, soll in diesem Jahr Veranstaltungsort des politischen Aschermittwochs der Thüringer SPD sein. Am 26. Februar werde dafür ins Kloßtheater nach Friedrichroda geladen.