Spektakel am Himmel

Ein seltenes Schauspiel konnten Hobby-Astrologen am Montagabend am Himmel erleben. Wissenschaftler aus aller Welt reden schon seit Tagen von der Konjunktur von Jupiter und Saturn. Die beiden Planeten sind sich am Montag so nah gekommen, dass es für den Beobachter aussah, als würden sie zu einem großen Stern verschmelzen.

Schon vor Tagen konnte man am nächtlichen Himmel zwei Lichtpunkte erkennen. Wer ein Fernglas in die Hand nimmt, der kann sogar die Monde von Jupiter beobachten. Allerdings machte gestern das Wetter den Sternfreunden einen Strich durch die Rechnung, denn es zogen leider Wolken auf.

Trotzdem sorgt das Himmelsspektakel für eine Abwechslung in der gegenwärtigen Situation, schließlich soll es ja eine Verbindung zur Weihnachtszeit geben. Gerätselt wird, ob die beiden Planeten damals den Weihnachtsstern gebildet haben, der die heiligen drei Könige in den Stall nach Bethlehem geführt haben soll.

Fest steht, dass man solche Konstellationen nicht jedes Jahr zu Gesicht bekommt. Wer es am Montag verpasst hat, der hat auch Dienstagnacht noch die Möglichkeit, denn beide Planeten werden sich dann nicht unwesentlich verändern. Und wer weiß, vielleicht gehen beim Betrachten auch einige Weihnachtswünsche in Erfüllung.