Spende für Freundeskreis in Gotha

Über eine Spende von 569 Euro kann sich der Freundeskreis Kunstsammlungen Schloss Friedenstein Gotha freuen. Das Geld stamm aus dem Erlös des 86. Schlossgespräches, welches am Donnerstagabend in der Schlosskirche stattfand. Matthias Hey, Ehrenmitglied des Vereins, stellte in seinem Vortrag Aspekte astronomischer Epochen Gothas vor. Das Geld soll in neue Projekte des Freundeskreises fließen.