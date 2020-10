Spende für Gartenprojekt in Gotha-West

Spaten, Schaufeln, Hacken, Rechen und Grabgabeln für Kartoffeln übergab am Mittwoch der Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski (CDU) als persönliche Spende in der Kleingartenanlage Löwenzahn in Gotha-West Kindern und Mitarbeitern des Vereins Professor Hermann A. Krüger aus Neudietendorf.