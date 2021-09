Spende für Gothas Liora-Einrichtung

Gotha. Die Gothaer Begegnungsstätte Liora erhielt eine Spende vom Kaufhaus Moses. Das Geld kommt Menschen in Not zugute.

Die Freude stand Sabine Hertzschuch ins Gesicht geschrieben. Die Leiterin der Begegnungsstätte Liora konnte am Mittwoch einen 500 Euro-Spendenscheck von Geschäftsführer Robert Luhn vom Gothaer Kaufhaus Moses entgegennehmen.

Das Kaufhaus hatte im vergangenen Jahr den Kunden beim Einkauf eine Reduktion der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent ermöglicht. Den Kunden wurde angeboten, die Geldsummen für einen guten Zweck zu spenden. Am Ende sind 500 Euro in der Spendenbox zusammengekommen, die nun Liora zugute kommen. Die Einrichtung unterstützt Menschen in Not und ohne festen Wohnsitz, aber auch benachteiligte Kinder und Jugendliche.

Ohne Spenden könnte Liora diese Arbeit nicht leisten. Aus diesem Grund freut sich Robert Luhn, dass aus vielen kleinen Geldbeträgen seiner Kunden eine wichtige Unterstützung werden konnte.