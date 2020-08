Spenden finanzieren zehn neue Bäume in Gotha

Die Stadt Gotha hat bereits 23.685 Euro für die Baumpflanzungen gesammelt. Mithilfe der im Sommer 2019 gestartete Aktion „Bäume für Gotha“ konnten bereits 17 Bäume im Stadtgebiet gepflanzt werden. Im Herbst sollen zehn weitere hinzukommen. Die Stadtverwaltung und das Gartenamt bedanken sich für das bürgerschaftliche Engagement und betonen: Die Spenden kommen dort an, wo sie gebraucht werden, denn die gespendeten Gelder sind zweckgebunden und können nur für Pflanzung und Pflege der Bäume verwendet werden. Die Pflanzung eines Straßenbaumes kostet laut Stadtverwaltung inklusive einer dreijährigen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege rund 1000 Euro.

Da in den ersten drei Jahren neu gepflanzte Bäume besonders viel Pflege brauchen, werden sie in dieser Zeit von einer Fachfirma gegossen und gedüngt. Die beauftragte Firma übernimmt in dieser Zeit auch die Haftung falls ein Baum eingehen sollte und ersetzt diesen gegebenenfalls. Danach wird die Pflege von den Mitarbeitern des Gartenamtes durchgeführt. Dann wird der Baum von der Stadt Gotha ersetzt, falls ihm etwa Schädlings- oder Pilzbefall zum Verhängnis wird. red Über Baumstandorte und -nummern, geeignete Baumarten sowie die Spendenmodalitäten informiert die Stadtverwaltung unter www.gotha.de.