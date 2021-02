Sperrung in der Gothaer Augustinerstraße

Vom 1. März bis voraussichtlich zum 28. Februar des nächsten Jahres wird in der Augustinerstraße 13 - 15 ein Wohnhaus saniert - das Amtshaus - und ein Neubau errichtet. Es handelt sich dabei um ein Projekt der Wohnungsbaugenossenschaft Gotha. Deshalb wird die Augustinerstraße von Höhe der Hausnummer 17 bis nach Einmündung Berg auf der in Fahrtrichtung rechten Seite halbseitig gesperrt - inklusive des Gehweges, informiert die Pressestelle der Stadtverwaltung Gotha. Die in der Augustinerstraße vor den Hausnummern 2 - 6 vorhandenen Bewohner-Parkplätze sollen, so lange das möglich ist, auf die gegenüber liegende Fahrbahnseite verlegt werden.