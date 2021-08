Sperrung in der Gothaer Augustinerstraße

Gotha. Hauptmarktsanierung geht im südlichen Bereich weiter.

Im Zuge der Hauptmarktsanierung muss das Baufeld im südlichen Bereich erweitert werden. Die Augustinerstraße wird deshalb voraussichtlich ab Dienstag, 10. August, für voraussichtlich sieben Wochen in östlicher Richtung von der Ecke Hauptmarkt bis zur Ecke Schlossberg voll gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

In der Lucas-Cranach-Straße und in der Augustinerstraße gegenüber den Hausnummern 6 bis 4 wird in diesem Zeitraum die Möglichkeit zum Parken aufgehoben, um Platz für den Verkehr in zwei Richtungen zu schaffen. In der Lucas-Cranach-Straße soll außerdem die Einbahnstraßenregelung und in der Augustinerstraße das Verbot der Einfahrt aus Richtung Hauptmarkt aufgehoben werden. Die Sanierung des Hauptmarktes soll voraussichtlich diesen Herbst abgeschlossen werden.