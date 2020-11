Sperrung in Gotha wegen Bauarbeiten

In der Zeit von Montag, dem 30. November, bis voraussichtlich Freitag, den 18. Dezember, wird für die Siebleber Straße 33 in Gotha ein Fernwärme-Hausanschluss installiert. Deshalb müsse die Siebleber Straße auf Höhe der Einmündung zur Hasengasse halbseitig gesperrt werden, teilt die Pressestelle der Stadtverwaltung mit. Die Hasengasse ist für den Zeitraum der Baumaßnahme zwischen der letzten Grundstückszufahrt in der Hasengasse und der Siebleber Straße für den Fußgänger gesperrt.