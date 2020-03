Sperrung verlangt Gothaern viel ab

Auf die Anwohner der Friedrichstraße in Gotha kommt eine große Herausforderung zu. Wenn am 16. März mit dem dritten Bauabschnitt der Sanierung zwischen Justus-Perthes-Straße und Marstall-Kreuzung begonnen wird, können sie ihre Grundstücke für fast eineinhalb Jahre nicht mehr mit dem Auto erreichen. Denn die Straße wird bis Ende Juni 2021 voll gesperrt.

Anwohner zwischen Staunen und Schimpftiraden

Darauf machte am Donnerstagabend in einer Bürgerversammlung im Rathaus Denis Steger, der Leiter des Gothaer Tiefbauamtes, aufmerksam. Das quittierten die zahlreichen Besucher mit ungläubigem Staunen, aber auch Schimpftiraden. Denn es geht nicht nur ums Anfahren, sondern auch ums Parken.

Die Stadtverwaltung will während der Bauzeit am Marstall 43 Anwohner-Parkplätze für Betroffene einrichten. Die Ausweise könnten ab Dienstag, 10. März, im Tiefbauamt im Neuen Rathaus abgeholt werden. Aber diese Parkplätze reichen nicht. „Wir können die Nachfrage der Anwohner auf öffentlichen Flächen nicht kompensieren“, räumte Steger ein.

Zufahrt nur in besonderen Ausnahmen möglich

Ausnahmen mit Zufahrten zu den Grundstücken am Wochenende oder morgens für eine Stunde, wie von Anwohnern vorgeschlagen, seien nicht möglich. Rettungswege werde es jederzeit geben, versicherte Steger. Auch für die Müllabfuhr werde mit den Entsorgungsunternehmen eine Lösung gefunden.

Wegen der Vollsperrung in der Friedrichstraße in Gotha ab 16. März soll die Schöne Allee als Ausweichstrecke in beiden Fahrtrichtungen freigegeben werden. Dafür muss auch eine Einengung zurückgebaut werden. Foto: Claudia Klinger

Apropos Lösung: Wenn jemand eine große Lieferung, wie Möbel oder einen Umzugswagen, erwartet, dann werde in Absprache mit der Baufirma eine Möglichkeit dafür geschaffen. Infozettel mit Ansprechpartnern wurden gleich am Donnerstagabend verteilt.

Geschäfte sollen weiter beliefert werden

Mit der Bäckerei, die in diesem Bauabschnitt liegt, wird in einem extra Gespräch eine individuelle Abstimmung für Lieferungen getroffen, „denn natürlich soll der Betrieb aufrecht erhalten werden“, versicherte Knut Kreuch (SPD), der Gothaer Oberbürgermeister. „So handhaben wir es auch bei der Baustelle am Hauptmarkt. Die Geschäfte können alle beliefert werden.“

In der Friedrichstraße sollen neue Fernwärmeleitungen verlegt werden. Zudem werden Wasser- und Abwasser-, Gasleitungen, die Straßenbeleuchtung sowie Telekommunikationstechnik erneuert. Für Straßenbahnen und Busse entstehen an der Orangerie zwei neue Haltestellen. Die Thüringerwald- bahn tauscht die Gleise aus.

Um den Verkehr in Ost-West-Richtung zu entlasten, soll die Schöne Allee während der Bauzeit in beide Richtungen befahrbar werden – genau wie die Gotthardstraße. Das ziehe jedoch Einschränkungen beim Parken nach sich, kündigte Christopher Zick, Baustellenkoordinator der Stadt Gotha, an.