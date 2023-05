Sperrung wegen Ladies Tour, einem internationalen Radrennen für Frauen

In Gotha-West werden am 26. Mai einige Straßen wegen der Lotto Thüringen Ladies Tour voll gesperrt.

Gotha. In der Stadt Gotha kommt es am 26. Mai zu Behinderungen im Straßenverkehr. Grund ist die Lotto Thüringen Ladies Tour.

Am Freitag, 26. Mai, werden von 6 bis 20 Uhr in Gotha Straßen, insbesondere in Gotha-West im Bereich August-Creutzburg-Straße, voll gesperrt. Grund dafür ist ein Radrennen, die 35. Lotto Thüringen Ladies Tour. Gesperrt sind: Parkallee, Mozartstraße, Enckestraße, Friedrich-Perthes-Straße, Huttenstraße, Gartenstraße, Bertha-von-Suttner-Platz, Goldbacher Straße, Humboldtstraße, 18.-März-Straße, Reinhardsbrunner Straße, Puschkinallee, Reyherstraße, Eisenacher Straße.