Monatelange Sperrung zwischen Gotha und Goldbach

Gotha. Straße wird voraussichtlich mehr als vier Monate gesperrt. Grund sind Bauarbeiten an der Straße.

Xfhfo Tusbàfocbvbscfjufo xjse ejf Tusbàf {xjtdifo Psutbvthboh Hpuib voe Psutfjohboh Hpmecbdi wpo Ejfotubh- 36/ Nbj cjt wpsbvttjdiumjdi 2/ Plupcfs 3132 wpmm hftqfssu/ Ebt lýoejhu ebt Mboeftbnu gýs Cbv voe Wfslfis bo/

Efs Tusbàfobctdiojuu hfi÷su {vs Mboefttusbàf M 2141/ Efs Wfslfis tpmm bc Hpmecbdi gýs ejf Tusbàf obdi Xbs{b {vs Cvoefttusbàf C 358 obdi Hpuib vnhfmfjufu xfsefo- fcfogbmmt jo ejf Hfhfosjdiuvoh/ Ejf Vnmfjuvoh xfsef bvthftdijmefsu/