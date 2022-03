Mit den Restarbeiten wurde in dieser Woche am Gothaer Hauptmarkt begonnen. So soll die Pflasterung an der oberen Insel fertiggestellt werden.

Spezialmörtel für die Gehwege am Hauptmark in Gotha

Gotha. Mit den Restarbeiten am Gothaer Hauptmarkt wurde jetzt begonnen. Die Fugen der Gehwege sollen mit Polymermörtel ausgefüllt werden.

In dieser Woche wurde mit den Restarbeiten am Gothaer Hauptmarkt begonnen. So sollen die Pflasterung an der oberen Insel, der Fischkeller und der Fußweg von der Jüdenstraße bis zur Augustinerstraße fertiggestellt werden.

Die Pflasterfugen auf den Gehwegen am Hauptmarkt werden mit einem polymergebundenen Material verfugt. Wie die Pressestelle der Stadt mitteilt, habe dies einen besonderen Grund. So zeigten sich nach dem Bau des Gehweges rund um das Rathaus, dass durch das Regenwasser, welches von den Gesimsen des Gebäudes tropft, die Fugen ausgespült wurden. In Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie wurde dieser Bereich nun nachträglich mit Polymermörtel verfugt. Die restlichen Gehwegbereiche sollen nachgebessert werden.

Diese Arbeiten beginnen nicht vor Ende März, denn die Pflastersteine müssen komplett trocken sein. Mit einer sogenannten Fugenhexe werden die Steinfugen freigelegt, um den Mörtel einzuarbeiten. Im Herbst des vergangenen Jahres wurde die erste Fläche zwischen Hünersdorfstraße und Gutenbergstraße bearbeitet.

Die Stadtverwaltung bittet die Anlieger um Verständnis, dass die Gehwege während der Arbeiten nochmals zeitweise gesperrt werden müssen.