Spohr-Quartett aus Gotha bietet musikalischen Dialog

Gotha Frieden und Verständigung stehen im Mittelpunkt beim Adventskonzert im Landkreis Gotha: Musikalisch werden Geschichten des Chanukkafestes und der christlichen Weihnachtstradition vereint.

Ein außergewöhnliches Ereignis erwartet Konzertbesucher am Samstag, 16. Dezember, 17 Uhr, im Kulturhaus in Gotha: das Advents- und Chanukka-Konzert mit dem Titel „Light A Little Candle“. Die Kinder- und Jugendchöre der „schola cantorum“ Weimar, der Klarinettist Helmut Eisel und das Spohr-Quartett der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach bringen laut Ankündigung ein Programm auf die Bühne, das die Geschichten des jüdischen Chanukkafestes und der christlichen Weihnachtstradition vereint.

In einer Zeit, in der Botschaften von Frieden und Verständigung essenziell seien, kombiniere das Konzert Lieder und Instrumentalmusik zu einem harmonischen Ganzen. Es präsentiere eine Mischung aus traditionellen Weihnachts- und Chanukkaliedern sowie klassischem Konzertrepertoire, bereichert durch Klezmerklänge. Eisels „sprechende Klarinette“ und das Spohr-Quartett schafften eine musikalische Brücke zwischen den Kulturen, die mal fröhlich, mal melancholisch die festliche Atmosphäre der Familienfeste einfange und das Publikum in ihren Bann ziehe.

Das Konzert ist laut Ankündigung ein freundschaftlicher Dialog zwischen christlichen und jüdischen Traditionen, ein Zeichen für ein friedvolles und inspirierendes Miteinander. Karten sind erhältlich unter www.thphil.de, in der Gothaer Tourist-Information und an der Tourist-Info sowie an der Theaterkasse Eisenach.