Sportlichster Kindergarten im Kreis Gotha gesucht

Gotha. Schon jetzt gibt es einen Anmelderekord für den Kindergartenaktionstag am 19. April im Volksparkstadion in Gotha.

Im Volksparkstadion wird am Mittwoch, 19. April, der sportlichste Kindergarten der Region gesucht. Bereits jetzt hätten sich so viele Gruppen wie noch nie für den Wettbewerb der Kreissportjugend angemeldet, hieß es. Mehr als 600 Kinder sollen ab 9 Uhr an den Start gehen. Erstmals wird dabei das neue „Muskelkater-Bewegungsabzeichen“ vergeben, ein Pilotprojekt der Thüringer Sportjugend.

Den Wettstreit der Kindergärten unterstützt die Regionalstiftung der Kreissparkasse Gotha mit 3500 Euro. „Wir unterstützen mit unserem Engagement die Veranstaltung, um Kindern zu zeigen, wie viel Spaß Sport, insbesondere in der Gemeinschaft macht“, sagt Jörg Krieglstein, Vorsitzender der Regionalstiftung. Mit dem Aktionstag werde den Kindern eine Tür für den Vereins- und Breitensport geöffnet, der noch immer die Auswirkungen der Coronapandemie spüre. „Kinder und Jugendlichen Spaß an sportlicher Aktivität zu vermitteln ist ein wichtiges Anliegen der Stiftung. Ebenso unterstützen wir den Vereins- und Breitensport in der Region“, betont Krieglstein.

Eröffnet wird der Tag durch Landrat Onno Eckert, Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch, Sandra Raßmann von der Regionalstiftung und Kreissportbundpräsident Mario Hochberg.