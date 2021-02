Sprechstunde in Gotha zur Streitschlichtung

Die nächste monatliche Sprechstunde der Schiedsstellen im Gothaer Tivoli in der Straße Am Tivoli 3 findet am Montag, 22. Februar, von 17 bis 18 Uhr statt. Dort können Rechtsstreitigkeiten außergerichtlich geschlichtet werden.

Außerhalb dieser Zeit sind die drei Schiedsleute für Gotha und die umliegenden Ortsteile erreichbar unter der Telefonnummer: 03621/7356136.

Post erreicht die Schiedsstelle an der Adresse: Sitz aller Schiedsstellen, Am Tivoli 3 in 99867 Gotha.