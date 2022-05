Staatssekretärin im Thüringer Wirtschaftsministerium besucht Firma Ejot in Tambach-Dietharz

Tambach-Dietharz. Landrat Onno Eckert und Staatssekretärin Katja Böhler besuchen das Unternehmen Ejot in Tambach-Dietharz.

Bei der Frage, welches Wirtschaftsunternehmen im Landkreis Gotha für eine Betriebsbesichtigung in Frage komme, fiel die Wahl auf Ejot in Tambach-Dietharz, sagte Landrat Onno Eckert (SPD) bei seinem Besuch mit Katja Böhler (SPD), Staatssekretärin für Forschung, Innovation und Wirtschaftsförderung im Thüringer Wirtschaftsministerium.

Im Mittelpunkt stand ein Rundgang durch die Produktion, wo Verbindungselemente wie Spezialschrauben, Systemlösungen aus Metall und Kunststoff oder Fügetechnik im Karosseriebau gezeigt wurden. Einen Einblick verschafften sich Eckert und Böhler im Neubaukomplex, wo sich ein neues Wärme- und Oberflächenzentrum im Aufbau befindet. Insgesamt investiert Ejot in neue Hallen und die Einführung von neuen Technologien 40 Millionen Euro.

„Auf das, was Ejot hier am Standort leistet, bin ich auch ein bisschen stolz“, gab Landrat Eckert zu erkennen. „Wenn Mitarbeiter über ihre Arbeit berichten, ist der Stolz über das Erreichte deutlich herauszuhören“, so Eckert. Weitere Gesprächsthemen waren Fachkräftemangel, Aus- und Weiterbildung und Förderprogramme für Unternehmen. Hier wünsche sich Ejot-Geschäftsführer Mario Maiwald von der Politik mehr Transparenz.